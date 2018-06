Sexismus-Vorwurf gegen Dr. Oetker

"Eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?" Solche Sätze fallen in Werbespots, die Dr. Oetker in den 50er-Jahren im Fernsehen ausstrahlte und sich heutzutage im Internet großer Beliebtheit erfreuen, weil ihr Frauenbild so angestaubt ist, dass es für Lacher sorgt (s.u.).

Der deutsche Backwaren-Konzern scheint das anders zu sehen. In einer aktuellen Schweizer Werbekampagne wirbt er anlässlich der Fußball-WM mit dem Bild einer Frau und dem Slogan "Back deinen Mann glücklich".

Dieses Werbesujet verärgert viele Kundinnen. Auf Twitter und Facebook haben viele Frauen, darunter auch mehrere Schweizer Politikerinnen, ihrem Frust Luft gemacht:

Und, wie backt ihr eure Männer so? Meiner ist am glücklichsten bei 180 Grad Umluft, 50 Minuten. Dann geht er auch schön auf. @DrOetkerDE via @LeaKusano pic.twitter.com/wgjJnr8bOG— Natascha Wey (@NataschaWey) 1. Juni 2018

Dr. Oetker Schweiz erklärte laut 20 Minuten, dass die Firma trotz der negativen Rückmeldungen zu 100 Prozent hinter dem Sujet stehe. Eine Sprecherin schreibt per E-Mail: "Die Kampagne Love Cake inklusive des aktuell öffentlich diskutierten Fußballmotivs wurde von einem Team ausschließlich aus modernen Frauen und teilweise auch Teilzeit arbeitenden Müttern entwickelt. Wir haben das Fußballmotiv jedoch offensichtlich nicht auf diese Weise interpretiert, sondern verstehen es auch mit einer gewissen Ironie."

Hat Dr. Oetker den kontroversen Back-Werbespot absichtlich lanciert, um Aufmerksamkeit zu erregen? "Wir können das ganz klar verneinen", so die Sprecherin. Die Love-Cake-Kampagne habe man gemeinsam mit der Agentur Erdmann Peisker erarbeitet mit dem Ziel, die Schweizer zum Backen zu animieren. "Wir freuen uns darüber, wenn der Mann die Frau glücklich backt, der Enkel den Opa oder die Schwester den Bruder", heißt es bei der Firma.

Aus diesem Grund seien in der Kampagne auch unterschiedlichste Menschen zu unterschiedlichsten Gelegenheiten zu sehen.

Dr. Oetker witzelt oft im Netz

Dr. Oetker ist bekannt dafür, kontroverse Themen aufzugreifen, insbesondere online. Als etwa Anfang des Jahres der Hashtag #DeleteFacebook auf Twitter abging, schrieb das Unternehmen auf der Plattform: "Für 1.000 Retweets löschen wir unsere Facebook-Seite. Ganz bestimmt." Auch damals hieß es seitens des Unternehmens, dass das nur als Scherz gemeint sei.

Im Jänner machte Dr. Oetker Pizza Deutschland auf Twitter auf sich aufmerksam, weil das Unternehmen auf einen unhöflichen Tweet eine schnippische Antwort schrieb, über die sich viele Nutzer amüsierten:

