EU-Kommission genehmigt T-Mobile-UPC-Deal

"UPC Austria hat einen erfolgreichen Weg hinter sich. Die Anzahl der Kunden und auch das Finanzergebnis wurde in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert. Dies zeigt den Erfolg von UPC Austria. Ich bin stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen diese starke Leistung zu verdanken ist. Ich bin davon überzeugt, dass UPC Austria und T-Mobile zusammen am Markt in Österreich noch erfolgreicher sein werden", so Eric Tveter, CEO von UPC Austria.



Alle Dienstverhältnisse der rund 1.000 Mitarbeiter der UPC Austria werden von T-Mobile übernommen, heißt es. Der Deal über 1,9 Milliarden Euro ist laut "ORF" der größte Telekommunikationsdeal "seit dem Börsengang der Telekom Austria". Die EU-Kommission befürchtete keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, "weil die Tätigkeiten und die Vermögenswerte der beteiligten Unternehmen sich weitgehend ergänzen".

(red)