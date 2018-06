EU-Strafzölle gegen USA ab Freitag in Kraft

Wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte, werden die EU-Strafmaßnahmen gegen bestimmte Importgüter aus den USA ab Freitag in Kraft treten. Damit reagiert die EU auf die von US-Präsident Trump verhängten Strafzölle auf Aluminium und Stahl.

"Die Maßnahmen zielen auf eine Liste von Produkten im Wert von 2,8 Milliarden Euro ab und treten am Freitag, dem 22. Juni, in Kraft", erklärte die Kommission. Die Zölle sollen neben Stahlprodukten auch etwa Bourbon-Whiskey, Erdnussbutter, Harley-Davidson-Motorräder und Levi's-Jeans treffen.

Seit Monaten führt Trump die USA zusehens in Handelskriege mit der EU und China. Mit Strafzöllen will er die heimische Wirtschaft vor ausländischen Importen schützen, treibt die USA aber in die drohende wirtschaftliche Isolation.

(red)