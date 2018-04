Elon Musk erklärt Tesla für "völlig bankrott"

Elon Musk kündigte schon oft Dinge an, bei denen man einen Aprilscherz vermutete. Beispielsweise bei seinem Vorhaben seinen eigenen Tesla ins All zu schießen. Nun befindet sich das Fahrzeug tatsächlich auf dem Weg zum Mars.

"Wahrscheinlich ein Scherz"

Am Sonntag twitterte der Milliardär erneut - pünktlich zum ersten April. Der 46-Jährige schreib, dass Tesla nun endgültig Pleite sei: "Trotz intensiver Versuche, Geld aufzutreiben, inklusive eines verzweifelten Massenverkaufs von Ostereiern, müssen wir leider mitteilen, dass Tesla komplett und absolut pleite ist. So pleite, man glaubt es gar nicht."

Tesla Goes Bankrupt

