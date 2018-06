Europaweit Probleme bei Zahlungen mit VISA

Das Kreditkarten-Unternehmen teilte am Freitag mit, dass es eine "Service-Störung" gebe, wegen dieser einige Transaktionen in Europa nicht durchgeführt werden können. Was die Ursache für das Problem ist, müsse noch geklärt werden. "Wir untersuchen die Ursache und arbeiten daran, die Situation so schnell wie möglich zu lösen", hieß es seitens der Firma.

Umfrage Haben Sie eine Visa-Kreditkarte? Ja.

Nein, ich habe eine andere.

Nein, ich besitze keine Kreditkarte.

Ja, unter anderem.

Eine Störung beeinflusst gerade die Abwicklung einiger Visa Transaktionen in Europa. Wir untersuchen den Fall and arbeiten daran, die Situation so schnell wie möglich zu lösen. — Visa Deutschland (@Visa_DE) 1. Juni 2018

Via Twitter haben sich zahlreiche Visa-Karteninhaber beschwert, dass Geld weder empfangen noch überwiesen werden kann. Einige Kunden konnten am Freitag ihre Rechnungen nicht begleichen, weil die Karte plötzlich abgelehnt wurde.

Meine #DKB #Visa funktioniert nicht mehr :-(. Noch jemand das Problem? — Nalinski (@der_nalin) 1. Juni 2018

#Visa just made my card decline infront of nuff people i cant believe it. — TALLY (@kreptplaydirty) 1. Juni 2018

Einzelnen Berichten zufolge soll nicht nur Visa von dem Problem betroffen sein.

