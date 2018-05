Fernreisen werden um bis zu 10 Prozent günstiger

Traditionell jeweils im Frühling stellen Reiseanbieter ihre Programme für die kommende Wintersaison vor. Und erste Details zeigen Erfreuliches.

Bei TUI etwa sind die Preise für winterliche Fernreisen im Schnitt um fünf Prozent gesunken. Die Dominikanische Republik wird sogar um zehn Prozent billiger angeboten. Hauptgrund ist der in den vergangenen Monaten wiedererstarkte Euro, der Kontingent-Zukäufe in Dollar-Ländern günstiger gemacht hat. Nur vereinzelt haben sich Destinationen verteuert. Der Spitzenreiter hier ist Mauritius mit einem wohl verkraftbaren Plus von zwei Prozent.

Ebenfalls ein heißer Tipp: der klassische Frühbucherbonus, der bei TUI bis zu 40 % ausmacht. Allerdings tut Eile (noch) nicht Not. Die Vergünstigungen gelten bis Ende September.

Was Fernwehgeplagte aus dem Großraum Wien ebenfalls freuen könnte: Mit TUI bietet erstmals ein Reiseunternehmen Direktflüge auf die Kapverden an. Ab 21. Dezember wird ein Mal pro Woche die Inselgruppe vor der afrikanischen Westküste angesteuert.

