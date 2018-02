Warnung vor neuen Telefon-Betrügern

Achtung! Aktuell versuchen Betrüger sich als Mitarbeiter der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auszugeben und per Telefonanruf Kontodaten zu erschleichen.

Als Begründung berufen sich sich darauf, dass die Bekanntgabe von Kontodaten rein zum Schutz der betroffenen Person geschehe – ansonsten drohe eine Kontosperre. Diese könne man nur durch Beitritt zu einem "Schutzprogramm" oder einer "Geschädigtengemeinschaft" abwenden könne. Zum Teil werden dafür auch Zahlungen gefordert.

Auch mit einer zweiten Masche versuchen es die Betrüger: Der Betroffene sei irrtümlich im Internet eine hohe Zahlungsverpflichtung eingegangen und die FMA müsse das Konto bis zum Erwirken einer Kulanzlösung zu deren Schutz sperren.

Betrüger nutzen Telefonnummer der Nationalbank

Zum Teil wird dazu missbräuchlich die Telefonnummer der Österreichischen Nationalbank (OeNB) – die dann auf dem Display aufscheint (+43 (0)1 40 420) – verwendet.

Wichtig für alle Bankkunden: Die FMA fordert niemals Kontodaten telefonisch oder per E-Mail von Privatpersonen an und trifft behördliche Maßnahmen grundsätzlich nicht per Telefon.

Bei allen derartigen Vorgangsweisen handelt es sich um Betrugsversuche. Die FMA ersucht alle Personen, die mit derartigen Anrufen konfrontiert werden, sie umgehend zu informieren (unter der Telefonnummer +43 1 24959/5555 oder via Email: fma@fma.gv.at), auf keinen Fall irgendwelche Zahlungen zu leisten und keinesfalls die Kontodaten bekanntzugeben.

