Fluglinie Niki ist weg und die Ungarn entern Wien

Rund 277 Millionen Euro will die ungarische Fluglinie für ihren neuen Wiener Standort springen lassen, erklärte Wizz Air-Chef Jószef Váradi am Dienstag. Bis Ende 2018 werden drei Airbus-Jets der Ungarn 17 Ziele hauptsächlich in Europa anfliegen. Gebucht werden kann über wizzair.com.

Flughafen-Chef Julian Jäger und Wizz Air-CEO Jószef Váradi. (Bild: Fritz) Flughafen-Chef Julian Jäger und Wizz Air-CEO Jószef Váradi. (Bild: Fritz)

Insgesamt will die Billig-Fluglinie 450.000 Sitzplätze ab Wien anbieten und 69 Flüge pro Woche vom Flughafen Wien aus absolvieren. Airport-Chef Julian Jäger freute sich, dass die Ungarn 120 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Personalsuche beginnt am Freitag.

Die Airline befindet sich auf aggressivem Wachstumskurs. In den nächsten Jahren will Wizz Air-Chef Váradi die Passagierzahlen verdreifachen. Die ersten drei Wizz Air-Routen ab Wien sollen im April aufgenommen werden. Es handelt sich dabei um Ziele in Osteuropa: Danzig in Polen, Tuzla in Bosnien und Herzegowina sowie Varna in Bulgarien.

Im Juni sollen Bari, Malta, Rom, Valencia und Tel Aviv sowie im November Billund, Bergen, Dortmund, Kutaissi, Larnaca, Nis, Ohrid, Teneriffa und Thessaloniki folgen.

Hier ist die Preisliste der angekündigten Flüge:

(GP)