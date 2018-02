Frank Stronach verkauft legendäres Magna Racino

Seine Partei, das "Team Stronach", ist Geschichte. Der Unternehmer Frank Stronach zieht sich bald auch wirtschaftlich aus seinem Geburtsland zurück. Das berichtet "Trend" in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe.

Umfrage Fanden Sie Frank Stronach als Politiker gut? Ganz schrecklich.

Er war okay.

Super!

Wie Stronachs Anwalt Michael Krüger bestätigte, verkauft der nach Kanada ausgewanderte 85-Jährige seine Industrieliegenschaften, einen Wohnpark und den Pferdesportpark Magna Racino. Gesamtwert der Vermögenswerte: rund 100 Millionen Euro.

Neuer Racino-Eigentümer noch offen

Fix ist bereits der Verkauf einer Ölmühle in der Steiermark. Der Wohnpark Aqualino in der Nähe des ehemaligen Magna-Headquarters in Oberwaltersdorf könnte laut "Trend" an den früheren Magna-Boss Siegfried Wolf gehen.





Allerdings ist noch offen, wer sich das Magna Racino sichert. Das größte Stonach-Einzelasset startete im Jahr 2004 als Pferdesport- und Entertainmentkomplex in Ebreichsdorf.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)