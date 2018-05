Vorsicht, Finger weg von diesen Weichkäsesorten

Das französische Unternehmen Fromagerie Gaugry hat einen Rückruf der Produkte Petit Gaugry 70g, Epoisses AOP 1kg Gaugry, Epoisses AOP Emotion, Epoisses AOP Excellence, Epoisses AOP 250g Gaugry und Ami du Chambertin Gaugry veranlasst.

Ernsthafte Gesundheitsgefahr

Die betroffenen Produkte werden "wegen Kontamination mit toxinbildenden Bakterien" zurückgerufen. Konkret enthalten sie das Bakterium Escherichia coli O110, das besser als Kolibakterium bekannt ist.

Die Bakterien können innerhalb weniger Tage nach dem Verzehr des Käses zu teils fieberhaften Magen-Darmstörungen, möglicherweise sogar mit Blutungen, führen. Auch schwere Nierenkomplikationen insbesondere bei Kindern sind möglich.

Verbraucher, die dieses Produkt gekauft haben, werden gebeten, es nicht zu verzehren und in das Geschäft zurückzubringen. "Menschen, die das obenstehende Produkt verzehrt haben und an den beschriebenen Symptomen leiden, werden gebeten, ihren Arzt zu konsultieren und auf den Verzehr des Produkts hinzuweisen", heißt es in der Aussendung der AGES.

