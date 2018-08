Ex-Rennfahrer rettet Gmundner Keramik

Der Ex-Rennläufer Markus Friesacher hat das weltberühmte Keramik-Unternehmen aus Oberösterreich gekauft. Es soll in seine MF Gruppe eingegliedert werden.

Gmundner Keramik ist weltberühmt. Die oberösterreichische Manufaktur produziert täglich knapp 5.000 Stück des Geschirrs. In jedem zweiten heimischen Haushalt findet sich Gmundner Keramik.

Wie es in einer Aussendung am Mittwoch heißt, können die 130 Mitarbeiter in der Manufaktur in Gmunden aufatmen. So sollen diese und die dortige Erlebniswelt genauso wie die Geschäfte in Salzburg und Wien erhalten bleiben.

Gmundner hatte seit 1997 der Familie Moy gehört. Diese sei sehr froh über die nun gefundene österreichische Lösung. Die Kaufsumme blieb unbekannt.

Zur MF Gruppe gehören neben Immobilien und Versicherungen auch eine Präsentationssoftware und etliche Tankstellen. Der Salzburger Friesacher hatte 2009 die erste Hofer-Tankstelle eröffnet, 2016 hatte er insgesamt 66 Tankstellen an die OMV verkauft.

