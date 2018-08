Wütender Trump nimmt jetzt Google ins Visier

In Washington war es Dienstag, 05.24 Uhr früh. Donald Trump war höchst erregt. Der US-Präsident war verärgert über seine Google-Suchergebnisse. Er habe "Trump News“ eingegeben und nur verfälschte Berichte erhalten. Diese würden nur Fake News und negative Berichte über seine gnadenreiche Person enthalten. Diese Berichte würden ihm nicht gerecht, twitterte er empört. Die linken Medien seien sehr gefährlich.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. August 2018

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. August 2018

Die vielen positiven Meldungen hingegen würden nicht auftauchen und von Google offenbar zensiert, wetterte Trump. Konservative Medien würden unterdrückt. Diese gezielte Steuerung der Meinungsmache will er jetzt nicht länger hinnehmen. Er kündigte Konsequenzen an, ohne zu sagen, was er genau im Schild führt. Google, schreibt der Präsident der Vereinigten Staaten, "kontrolliere was wir sehen und was nicht".

Google ist nicht das erste und auch nicht das einzige Unternehmen, über das Trump öffentlich schimpft. Autokonzernen hat er vorgeworfen, zu wenig in den Vereinigten Staaten herzustellen. Harsch und mehrfach attackierte er den Tech-Konzern Amazon, dessen Gründer Jeff Bezos zugleich die renommierte Zeitung "Washington Post" besitzt, die er ebenfalls als linkes Fake News-Zeitung einsortiert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GP)