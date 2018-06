Google Home ist jetzt in Österreich erhältlich

Heute, Dienstag, stellte Google insgesamt drei neue Hardware-Produkte für den österreichischen Markt vor: Zwei smarte Google-Lautsprecher samt Google Assistant. Auch der neue Router Google Wifi ist ab heute erhältlich.

Umfrage Werden Sie sich einen smarten Lautsprecher ins Eigenheim stellen? Klar. Das erleichtert den Alltag und macht Spaß.

Bin am überlegen. Die Möglichkeiten sind beeindruckend.

Niemals. Warum sollte ich mir eine Abhörwanze ins Haus holen?

Google Home MIni (Bild: Google) Google Home MIni (Bild: Google)

Das können die neuen Google-Geräte:

Google Home: Ob Fragen zu Wetter, Verkehr oder Sportergebnissen, Google Home liefert in Echtzeit aktuelle Informationen. Lassen Sie per Sprachbefehl Musik abspielen oder kompatible Smart-Home-Geräte steuern. Alles, was Sie hierfür sagen müssen, ist „Ok Google“. Der Google Assistant greift zur Beantwortung der Fragen auf verschiedene Google-Dienste wie die Websuche, Maps, YouTube und viele andere zurück.

Google Home verbindet sich nahtlos mit kompatiblen smarten Geräten und schaltet auf Wunsch zum Beispiel das Licht im Wohnzimmer ein. Es unterstützt beliebte Smart-Home-Systeme wie derzeit Philips Hue, Wemo, LIFX und TP Link. Ihr könnt mit Google Home und mit Hilfe von Google Chromecast auch Videoinhalte von Netflix und YouTube per Sprachbefehl auf eure Fernseher streamen.

Google Home Mini: Google Home Mini ist – wie auch Google Home – ein sprachgesteuerter Lautsprecher, der sich für jeden Raum eignet. In dem kleinen und leistungsstarken Google Home Mini ist ebenfalls der Google Assistant integriert, sodass man sich dank Spracherkennungstechnologie mit ihm unterhalten und ihn Dinge für sich erledigen lassen kann. Ein netter Gag: Der Home Mini sucht und findet verlegte Handys. Auf Wunsch läuten Android-Handys und iPhones, auch wenn sie stumm geschalten wurden.

Google Wifi:

Google Wifi funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Damit wird ermöglicht, mehrere Zugangspunkte von Google Wifi in verschiedenen Räumen aufzustellen und miteinander zu verbinden, um eine nahtlose WLAN-Abdeckung in der Wohnung oder im Haus herzustellen.

Google Wifi nutzt dafür eine Netzwerkassistent-Technologie, die alle WLAN-Komplexitäten im Hintergrund verwaltet und so dafür sorgt, dass Nutzer immer eine gute Verbindung haben – ganz ohne eigenes Zutun oder komplizierte Einstellungen. Zum Einrichten und zur Steuerung von Google Wifi benötigt man die Google Wifi-App.

Der Preis der Geräte

Google Home wird ab heute Dienstag, 19. Juni 2018 für 149 Euro (UVP), Google Home Mini für 59 Euro und Google Wifi für 139 Euro im Einzelpack und 359 Euro im Dreierpack im Google Store und bei folgenden Vertriebspartnern erhältlich sein: Media Saturn (online & offline) und Hartlauer (online & offline), 0815 Online Trade GmbH (online) und Electronic4You (online).

(GP)