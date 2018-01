H&M erntet Shitstorm wegen diesem Sweater

Der schwedische Moderiese Hennes & Mauritz (H&M) verkauft in seinem Online-Shop einen Kinderpullover. Jetzt wurde das Produktfoto wegen eines Shitstorms geändert. Der Vorwurf: Rassismus.

"Coolster Affe"

Der grüne Pulli wurde auf dem Produktbild bis vor Kurzem von einem dunkelhäutigen Buben getragen. Die Aufschrift: "Coolest Monkey in the Jungle" (Coolster Affe im Dschungel). Das Wort "Affe" wird als Beschimpfung für dunkelhäutige Menschen benutzt, um sie als minderwertig oder weniger intelligent zu bezeichnen.

Nach einem Aufschrei in sozialen Medien hat H&M das Foto entfernt. Jetzt ist nur noch der Pulli zu sehen.

Für weitere Kritik sorgte der Umstand, dass die andersfarbigen Pullover der Linie von hellhäutigen Kindern getragen werden und andere Aufschriften tragen.

but wait for it...there’s also the loaded message on the orange hoodie...the junior tour guide & jungle official survivor expert...the entire narrative is a fail for 2018. pic.twitter.com/8hpHQPxOgQ