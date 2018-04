Weltspitze in Washington: Löger trifft Bill Gates

Finanzminister Hartwig Löger nimmt an diesem Wochenende an der Weltbank/IWF-Frühjahrstagung in Washington teil, wo er unter anderen auf Microsoft-Gründer Bill Gates trifft. Der 62-Jährige– er gilt mit einem Vermögen von 90 Mrd. Dollar als zweitreichster Mensch der Welt – kommt dort mit Weltbank-Chef Jim Yon Kim zusammen.

Löger ist zu dem exklusiven Termin zur "Partnerschaft für eine Veränderung der Welt" eingeladen. Ziel: Investitionen in Humankapital auf der Welt erhöhen, um Wirtschaftswachstum und Stabilität zu fördern.

Zuvor nimmt der Finanzminister an der Diskussion der internationalen Wirtschaftslage des Internationalen Währungsfonds (IWF) teil. Zu bilateralen Gesprächen trifft Löger auf seinen kanadischen Amtskollegen Bill Morneau, mit dem er über Steuervermeidung und Besteuerung der digitalen Wirtschaft sprechen will. Ein Gespräch wird es auch mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten der Türkei, Mechmet Simsek, geben.

Mit dem Präsidenten der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Suma Chakrabarti, will Löger einen möglichen Aufbau einer neuen europäischen Entwicklungsbank erörtern. Als Reaktion auf die Migrationskrise soll diese Bank verstärkt in Afrika und dem Nahen Osten investieren.

Aus Sicht von Finanzminister Löger macht eine solche Entwicklungsbank nur dann Sinn, wenn alle wichtigen europäischen und globalen Player in diese Entwicklungspolitik einbezogen werden.

Löger, der als Österreichs Gouverneur der Weltbank fungiert, will bei seiner viertägigen Reise dafür eintreten, die guten globalen Wirtschaftsbedingungen für eine Reform der Eurozone zu nutzen. Dabei spielen die EU-Ratspräsidentschaft sowie das Wiener Weltbankbüro eine große Rolle. Mit IWF-Direktorin Christine Lagard wird Löger die Fortführung des Joint Vienna Institute (JVI) bestätigen.