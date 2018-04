Hat sich in diesem Apparat ein Pizzakoch versteckt?

Manche würden behaupten, die Maschine hätten sie schon gesehen und sie könne nicht mehr als Tiefkühlpizzen aufwärmen. Aber allein die Dimensionen des wuchtigen Automaten lassen darauf schließen, dass sich innerhalb dieses Blechkastens viel mehr tut, als nur eine Mahlzeit aufzuwärmen. Das 2,2 Meter hohe und 730 Kilo schwere Ungetüm kostet aus gutem Grund 24.000 Euro: Vom ersten bis zum letzten Schritt macht der Apparat alles selbst – sogar die Pizzaschachtel falten.

Startschuss fällt in Wien

Von Nordeuropa über Rumänien bis Südkorea sind die Automaten überall auf der Welt zu finden. Gastronom Leo Kohn und sein kroatischer Geschäftspartner Boris Opravic – der die Maschinen bauen und mit allem notwendigen ausstatten lässt – haben nun den deutschsprachigen Raum ins Auge gefasst: Das erste Gerät ist seit Dienstag im Erste Campus Am Belvedere 1 in Favoriten zu finden. "Heute" war bei der Kostprobe dabei.

Imbissbuden bekommen Konkurrenz

In drei Minuten ist die Mahlzeit frisch zubereitet, der Käufer kann bei fast jedem Arbeitsschritt mitschauen, was sich im Automat tut. Preis: 6,50 Euro. Die Zutaten, so die Betreiber, sollen ausschließlich Qualitätsprodukte aus Deutschland, Italien und Griechenland sein. Jede Pizza wird in einer Kartonschachtel inklusive verpacktem (Plastik)-Besteck und Servietten serviert.

Der Automat soll einen 24-Stunden-"frisch serviert"-Service mit diversen Toppings anbieten. Vorläufig geplante Standorte sind Tankstellen und Bahnhöfe, eben dort, wo hungriges Feiervolk zu erwarten ist.

So ehrlich muss man sein: Der Let`s Pizza-Automat wird gegen jeden neapolitanischen Pizzakoch, der etwas von seinem Handwerk versteht, klar als Verlierer vom Feld gehen. Hiesige Imbissbuden hingegen müssten sich vor dem Roboter-Pizza-Koch in Acht nehmen.

Ein millionenschwerer Pizzabäcker

Die Idee hatte der italienische Pastaproduzent Claudio Torghele schon in den 90ern. Die Vielfalt der amerikanischen "Vending-Machines" haben es ihm sichtlich angetan. "Wieso kein Automat, der selber Pizza backen kann", dachte er sich. Diese Idee konnte er dem Industriellen Boris Opravic bei einer Lebensmittelmesse verkaufen, aus der schließlich ein Produkt wurde. Die Investitionen dafür waren hoch: Von Konzeption bis Produktion waren mehrere Millionen Euro nötig, um Claudio Torgheles Idee zu realisieren.