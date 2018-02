Wenig Brust, viel Panier: Hühner-Nuggets im Test

Konsumentenschützer haben Chicken-Nuggets aus österreichischen Supermärkten unter die Lupe genommen und Herkunft, Tierhaltung, Fleischverarbeitung und -qualität untersucht. Das Ergebnis ist – sagen wir einmal – durchaus bescheiden: Wenig Brust, aber viel Panier.

Von den zwölf Produkten erreichten nur die besten Zwei ein „gut“, der Rest muss sich mit „durchschnittlich“ oder „weniger zufriedenstellend“ abspeisen lassen. Getestet wurden tiefgekühlte Chicken-Nuggets, darunter ein Bio-Produkt. Die Preise bewegten sich zwischen 3,98 und 23 Euro pro Kilo.

Alle Produkte wurden auf ihren Fett- und Salzgehalt untersucht, weiters wurde der Anteil an Panade ermittelt. Neben der Untersuchung auf Fipronil, einem Schädlingsbekämpfungsmittel, das oft in Hühnerställen eingesetzt wird, wurden auch die Fleischqualität und die Herkunft des Geflügelfleisches sowie die Kennzeichnung der Nuggets überprüft. Eines vorweg: Es wurden keine Rückstände des von Fibronil gefunden.

Die Besten

Am besten schnitten die „Hähnchen-Nuggets Jeder Tag“ von Unimarkt ab. Knapp dahinter lagen die „Chicken-Nuggets“ von Interspar, die allerdings wesentlich teurer als der Testsieger waren. Am schlechtesten schnitten bei dem Test die „30 Hühner Nuggets“ von Iglo ab, die als „wenig zufriedenstellend“ beurteilt wurden. Hühner aus österreichischer Haltung stecken nur in den Chicken-Nuggets von Spar und Merkur.

Formfleisch dominiert

Chicken-Nuggets können aus Fleischstücken oder aus Formfleisch hergestellt werden; meistens sind sie aus Formfleisch erzeugt. In Österreich fabriziertes Formfleisch muss aus geschnittenem Muskelfleisch und dem natürlichen Anteil an Geflügelhaut hergestellt sein: Haselnussgroße Fleischstücke werden mit Kochsalz versetzt, gewürzt, mechanisch vermengt und in Form gepresst. Bei vier Produkten war das Fleisch allerdings so stark zerkleinert, dass Muskelfasern nicht mehr zu erkennen war und einer Wurstmasse glich.

40 Prozent Panier

Bei der Panier wurde jedenfalls nicht gespart: Insgesamt sieben Produkte (darunter auch die mit 23 Euro pro Kilo teuren Le Picoreur Bio Chicken Nuggets) hatten einen Panadeanteil von mehr als 40 Prozent. Den mit Abstand geringsten Panadeanteil fanden die Konsumentenschützer beim Testsieger „Hähnchen-Nuggets Jeden Tag“. Hier betrug der Anteil an Panier nur 27 Prozent.

Tester waren die Umweltorganisation Global 2000, die Menschenrechtsorganisation Südwind und der Verein für Konsumenteninformation (VKI).





