Hunderte Flüge storniert, Laudamotion betroffen

Der für Freitag seitens der Vereinigung Cockpit angekündigte Pilotenstreik der festangestellten und in Deutschland stationierten Ryanair-Piloten wird diesmal auch Auswirkungen auf die österreichische Beteiligung Laudamotion haben, wie das Unternehmen selbst via Facebook verkündete und auch "austrainaviation.net" berichtet.

Umfrage Haben Sie Verständnis für den Streik bei Ryanair? Klar. Gerechter Lohn für gute Arbeit.

Streiken ist ok, aber nicht zur Hauptreisezeit.

Wer mit seiner Gage nicht zufrieden ist, soll kündigen.

Bei Billig-Airlines müssen die Kunden eben mit allem rechnen.

"Aufgrund des angekündigten Streiks der deutschen Pilotengewerkschaft VC wird es am 10. August 2018 bei Laudamotion zu Flugstreichungen kommen. Betroffen sind nur jene Flüge, die von unserem Partner Ryanair im Auftrag von Laudamotion durchgeführt werden. Über Flugstreichungen der betroffenen Flüge wurden die Passagiere per E-Mail informiert", heißt es.

Lesen Sie hier: Ryanair-Streik, über hundert Flüge fallen aus >>>

Laudamotion betreibt derzeit insgesamt neun Flugzeuge der A320-Familie mit einem Personal, während zehn Boeing 737-800 samt Besatzungen im Rahmen eines Wetlease-Vertrags von Ryanair betrieben werden. Diese zehn Flugzeuge kommen überwiegend ab Deutschland und der Schweiz, beispielsweise München, Frankfurt, Köln und Berlin-Tegel, zum Einsatz und sind daher vom Streik betroffen. Jene neun Maschinen, die Laudamotion selbst betreibt, werden fliegen, da bei den Österreichern selbst nicht gestreikt wird. Aufgrund des Wetleasevertrags können jedoch zahlreiche Laudamotion-Verbindungen, die seitens der Iren im Auftrag der Österreicher durchgeführt werden, betroffen sein.

Ryanair verkündete, dass die betroffenen Passagiere am Mittwoch vor 15 Uhr informiert wurden. Am Samstag soll der Flugbetrieb wieder vollständig aufgenommen werden. 250 von über 2.400 Flügen werden gestrichen. "Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für diese Störung, die dieser unnötige Streik verursachen wird", so ein Statement des irischen Billigfliegers.

Ryanair, die Mutter der österreichischen Fluglinie Laudamotion, steht damit der größte Pilotenstreik in seiner Geschichte bevor – mitten in der Hauptreisezeit.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)