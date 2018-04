Hyperloop: Baustart für Teststrecke in Europa

Im Februar hat das kalifornische Unternehmen Hyperloop Transportation Technologies bei Toulouse sein europäisches Forschungszentrum eröffnet, jetzt folgt eine Teststrecke. Es ist die erste weltweit in Originalgröße und soll einer späteren realen Strecke entsprechen. Wie ein Video des Herstellers zeigt, wurden erste Röhren bereits an ihren Bestimmungsort transportiert.

Die Röhren mit einem Innendurchmesser von 4 Metern sind laut Hyperloop TT sowohl für Passagierkapseln als auch für den Gütertransport geeignet. In einer ersten Phase wird ein geschlossenes System von 320 Metern Länge erstellt. Es soll noch dieses Jahr fertig sein. Im nächsten Jahr folgt dann eine 1 Kilometer lange Teststrecke auf 5,8 Meter hohen Trägern. Beide Systeme werden von Hyperloop TT genutzt, aber auch anderen Partnern zur Verfügung gestellt.

Elon Musks Idee

Laut Hyperloop TT ist bereits eine erste Passagierkapsel in einem Werk in Spanien im Bau und soll im Sommer fertiggestellt werden. Dirk Ahlborn, CEO von Hyperloop TT, sagte: "Bei Hyperloop geht es um mehr als schnelle Beschleunigung und das Brechen von Geschwindigkeitsrekorden. Es ist eine echte Chance, ein effizientes und sicheres System mit einem einzigartigen Erlebnis für die Reisenden zu erschaffen."

Die ursprünglich vom US-Unternehmer Elon Musk ersonnene Technologie sieht vor, dass die Kapseln wie in einer Rohrpost von Magneten angetrieben von Stadt zu Stadt schießen. Die Entwicklung von Hyperloop findet jedoch nicht unter Musks Regie statt. Er konzipierte das System von Anfang an als Crowdfunding- und Crowdsourcing-Projekt – also als Vorhaben, bei dem Geldmittel und Expertise aus den verschiedensten Quellen eingespeist werden.

Als Folge arbeiten neben Hyperloop TT konkurrierende Firmen an dem Projekt. Auch wenn sich die Technologie noch in einem Anfangsstadium befindet, ist das weltweite Interesse bereits enorm.

Noch viel Arbeit nötig

Allerdings ist man von den versprochenen 1200 km/h als Reisegeschwindigkeit noch weit entfernt. Der bisherige Rekord liegt bei 386 km/h und wurde im Dezember auf einer 500 Meter langen Teststrecke außerhalb von Las Vegas erreicht. Der Test der Firma Virgin Hyperloop One fand allerdings nicht mit einem Modell in Originalgröße statt.

(jcg)