Jeder 5. Flug ab Wien war verspätet oder fiel aus

Mit diesen Zahlen war Wien im letzten Jahr der zweitbeste Airport unter zehn Flughäfen im deutschsprachigen Raum, ergab eine Erhebung des Fluggast-Helferportals AirHelp. Generell kam es im Vorjahr häufiger zu Verspätungen. Diverse Streiks und Pleiten wie von Air Berlin oder Niki legten den Flugverkehr streckenweise komplett lahm.

Umfrage Ist der Flughafen Wien zuverlässig? Klar. Ich musste noch nie warten.

Ist mir egal. Ich habe Flugangst.

Ich habe schon zwei Sessel in der Wartezone durchgesessen.

Obwohl 20,6 Prozent der Flüge verspätet waren oder gestrichen wurden, liegt Wien gut im Rennen. „Trotz des hohen Flugaufkommens am Wiener Airport hat der Flughafen im Jahr 2017 im Vergleich zu den anderen großen Flughäfen sehr gute Pünktlichkeitswerte“, lobte AirHelp-Marketingmanager Dirk Busse. Nur Stuttgart war zuverlässiger (mit 18,1 Prozent).

Schlusslicht Berlin

Drahtseilartige Nerven brauchten Fluggäste ab Berlin-Tegel: Dort starteten 29 Prozent der Flieger verspätet oder gar nicht. Fast ebenso schlecht schnitten Frankfurt (26,7 Prozent) und Düsseldorf (25,6 Prozent) ab. Nahezu gleich gut wie in Wien waren die Reisebedingungen in Berlin-Schönefeld und Zürich, wo 20,8 bzw. 21,7 Prozent der Abflüge unplanmäßig erfolgten.

In nackten Zahlen:

Ab Wien gab es im Jahr 2017 laut AirHelp insgesamt 102.667 Abflüge. Bei 20.163 davon betrug die Verspätung mindestens 15 Minuten, 958 Flüge wurden gänzlich annulliert.

Sowohl die mit Abstand meisten Verspätungen (53.863) als auch die meisten Ausfälle (2.375) gab es in Frankfurt, die zweitmeisten in München mit 39.630 Verspätungen und 1.595 Totalausfällen. Allerdings sind das gemessen an der Zahl der Abflüge auch die beiden größten Airports im deutschsprachigen Raum: München kommt auf 211.028, Frankfurt auf 177.346 Starts im abgelaufenen Jahr.

(GP)