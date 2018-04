KiK- und OBI-Boss Haub spurlos verschwunden

Wie "Blick.ch" berichtet, wird der deutsche Großunternehmer Karl-Erivan Haub (58) seit Samstag vermisst. Der Milliardär war nicht zu einer Verabredung in einem Hotel in Zermatt erschienen, woraufhin seine Familie die Polizei alarmierte.

Der begeisterte Wintersportler habe noch am Samstagmorgen hinaus in den Schnee wollen, heißt es in dem Bericht. Zuletzt wurde er beim Besteigen der Klein-Matterhorn-Bahn gesehen, danach verliert sich seine Spur. Sein Smartphone sendete noch bis in die Abendstunden ein Signal, bis es verstummte.

Trotz einer großangelegten Suche konnte der Deutsche nicht gefunden werden. Trotz des schlechten Wetters will seine Familie die Suche um jeden Preis fortsetzen.

Die Tengelmann-Erben gehören zu den reichsten Familien der Welt. Karl-Erivan Haub leitet zusammen mit seinem Bruder Christian den Konzern, zu dem mehrheitlich auch die OBI-Baumärkte und die Kleiderkette KiK gehören. Weltweit waren 2015 rund 87.960 Mitarbeiter innerhalb der Tengelmann-Gruppe beschäftigt, 2016 wurden etwa 9 Milliarden Euro Jahresumsatz verzeichnet.

