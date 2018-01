Kika/Leiner gerettet – Jetzt muss gespart werden

Die Zukunft des von einem Bilanzskandal erschütterten und mit zumindest zehn Milliarden Euro verschuldeten Möbelkonzerns Steinhoff scheint vorerst gesichert. Am Donnerstag gab dann auch Gunnar George, Geschäftsführer der Österreich-Tochter Kika/Leiner, vorsichtig Entwarnung.

Umfrage Wegen der Krise bei Steinhoff ist auch bei der Österreich-Tochter Kika/Leiner Feuer am Dach. Sind Sie erleichtert, dass es weitergeht? Auf jeden Fall, das ist ein traditionsreiches heimisches Unternehmen.

Ist mir gleich, ich kauf' sowieso bei Ikea, XXXLutz oder sonst wo ein.

Klar, ich werde jetzt dort viel öfter shoppen.

"Wir schauen mit großer Zuversicht in die Zukunft", so Gunnar George, "da es mit Unterstützung unseres Mutter-Konzerns Steinhoff gelungen ist, die Liquidität unseres Unternehmens zu sichern." Allerdings: Als Folge der finanziellen Schieflage von Steinhoff wird muss nun in Österreich ein "notwendig gewordener Restrukturierungsplan umgesetzt werden".

"Im Zuge der zur Sicherung der Zukunft wichtigen Restrukturierung wird jedes Investment überprüft, werden Gespräche mit den Lieferanten geführt sowie in allen Abteilungen und Häusern unseres Unternehmens das Optimierungspotential gehoben", so George. Und: "Wir sind aus unserer Geschichte ein zutiefst österreichisches Unternehmen. Diese Verankerung am heimischen Markt werden wir nach den turbulenten letzten Wochen nun verstärkt nutzen."

Details zu den Umstrukturierungs- und Sparmaßnahmen will George am 29. Jänner verkünden.

(bart)