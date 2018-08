Start-Up mit Österreicher kassiert 40 Mio. Dollar

40 Millionen Dollar an Risikokapital hat das blutjunge US-Startup "Kodiak Robotics“ ergattert. Der Österreicher Andreas Wendel ist einer der leitenden Mitarbeiter.

Ziel von "Kodiak Robotics" ist es, selbstfahrende Sattelschlepper zu bauen. Wann die ersten Lkw produziert werden, ist allerdings noch offen. Als Experte entwickelt Wendel Algorithmen für die selbstfahrenden Auto. "Kodiak Robotics" setzt auf eine Kombination von Radar-Sensoren, spezielle Kameras und Sonar-Technologie, um die Laster auf der Straße zu halten. Auch neue Batterie-Systeme sollen entwickelt werden.

Das Geschäft ist äußerst gewinnträchtig. Die LKW-Industrie ist einer der großen Wirtschaftstreiber in den USA. Sattelschlepper bewegen mehr als 70 Prozent aller US-Frachten und fuhren 2017 runde 719 Milliarden Dollar Ertrag ein, wie die American Trucking Association meldete.

Ein Weltstar aus Österreich

Der Österreicher ist auf seinem Gebiet ein Weltstar. Wendel hat 2004 an der TU Graz mit seinem Telematik-Studium begonnen, das er mit "Sub auspiciis Praesidentis" abschließen konnte. Während seines Studiums ging er von Graz zuerst an die kanadische McMaster University in Hamilton und anschließend ans Robotics Institute der Carnegie Mellon University in Pittsburg.

Dort entwickelte er eine Drohne, die durch einen dichten Wald fliegen und durch eine von ihm entwickelte Objekt-Erkennungsmethode um Hindernisse herum manövrieren konnte. "Ich versuche Computern beizubringen, Zusammenhänge aus Bildern zu erkennen, diese zu verstehen und darauf richtig zu reagieren", so Wendel.

Wendels Know-how begeisterte nicht nur die Professoren in den USA, sondern später auch Google, die den Österreicher an Bord nahmen. Seit Sommer 2013 lebt er mit seiner Frau Julia in Mountain View. Seit Mai 2018 ist Wendel als "Senior Staff Software Engineer" bei "Kodiak Robotics" angestellt.

Seine liebste Freizeitbeschäftigung: Wendel ist Trompeter beim NASA International Space Orchestra und musiziert Seite an Seite mit Astro-Biologen und Flight Directors der NASA.

