Nicht gezahlt: Lufthansa kündigt Verträge mit Lauda

Die Lufthansa hat die Leasing-Verträge für neun Maschinen gekündigt, die sie derzeit an Laudamotion verleihen. Grund: Laudamotion hat nicht gezahlt.

Niki Lauda am Dienstag, 20. März 2018, in einem Flugzeug der Laudamotion anlässlich eines "Testfluges" nach Düsseldorf am Flughafen Schwechat. (Bild: picturedesk.com)