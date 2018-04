Laudamotion erteilt Condor den Laufpass

Laudamotion erklärte am Montag in einer Aussendung, dass die Kooperationsvereinbarung mit dem Reiseveranstalter Thomas Cook und dessen Tochter-Fluggesellschaft Condor beendet sei und ihre Flüge ab sofort – neben laudamotion.com – auf der Seite von RyanAir gebucht werden könnten.

Fluggäste, die über "Condor Buchungen für Laudamotion-Flüge nach dem 1. Mai 2018 getätigt haben, werden in den nächsten Tagen direkt von Condor zum weiteren Vorgehen kontaktiert", heißt es.

"Die erfolgreiche Partnerschaft mit Condor hat es uns ermöglicht Laudamotion in kurzer Zeit operationell aufzubauen. Für diesen unermüdlichen Einsatz möchten wir uns bei Condor bedanken", sagt Niki Lauda. Er betont weiters, dass die gemeinsame Aufbauarbeit wichtig für die neue Wettbewerbssituation war.

Jetzt arbeite man an der Entwicklung eines neuen Flugprogramms und will in den kommenden Tagen noch weitere Flugziele vorstellen. Der Fokus liege auf Mallorca und den Sonneninseln in Spanien und Griechenland.

(red)