Lidl verkauft jetzt "nackte Zwiebeln" und erntet Kritik

Weil der Diskonter in einigen Filialen seit Kurzem "Naked Onions" verkauft, gehen in den Sozialen Netzwerken die Wogen hoch. Seit Anfang des Jahres finden sich im Gemüseregal bereits geschälte Zwiebel, die im Doppelpack in Plastik gehüllt verkauft werden – noch dazu fast zum zweifachen Preis.

Kunden beschweren sich über den dadurch verursachten Plastikmüll, der gerade bei Zwiebeln leicht vermeidbar wäre. Immerhin hätte das Gemüse zum Schutz ohnehin eine Schale und müsste deshalb nicht noch extra in Plastik gehüllt werden.

"Zwiebeln haben nicht umsonst eine Schale. Wenn man keine Zwiebel schälen kann, sollte man sie auch nicht essen", schreibt etwa ein empörter User via Twitter. Eine andere meint: "Wie faul und dumm sind die Menschen heutzutage?"

Lidl selbst nahm bereits Stellung zum Shitstorm und erklärte der "Sun", dass die "Naked Onions" aktuell in einigen Filialen getestet würden. Am Ende der Testphase wird entschieden, ob die geschälten Zwiebeln weiterhin im Regal landen. Geht es nach der Meinung der verärgerten Twitter-Gemeinde, wohl eher nicht.

