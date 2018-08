Luftfahrtgipfel zu Flugausfällen im Urlaub

Angesichts der zahlreichen Flugausfälle in diesem Jahr plant der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem "Handelsblatt" zufolge im Herbst einen Luftfahrtgipfel.

Umfrage Welche Flugverspätungen haben Sie selbst schon erlebt? Keine, meine Flüge waren bisher alle pünktlich.

Ich bin schon bis zu sechs Stunden am Flughafen festgesessen.

Meine längste Wartezeit dauerte zwölf Stunden.

Ich musste einen ganzen Tag warten und erinnere mich nicht gar gerne daran.

Mein Rekord liegt bei zwei Tagen Wartezeit und ich hoffe auf eine gerechte Strafe für die Fluglinie..

Voraussichtlich am 5. Oktober würden sich die Spitzen der Luftfahrtindustrie in Hamburg treffen, berichtete die Zeitung. Nicht nur Lufthansa-Chef Carsten Spohr wolle kommen, auch Easyjet-Chef Johan Lundgren und Ryanair-Chef Michael O'Leary seien geladen, dazu einige deutsche Landesverkehrsminister.

Zwar dürfte sich die Situation im Winter wegen des geringeren Verkehrsaufkommens entspannen, doch spätestens im Sommer wird es wieder eng. Es fehlt an Fluglotsen. Auch Personal zum Gepäckverladen ist knapp, das niedrige Lohnniveau erschwert die Personalsuche.

Die Zeit drängt. „Eurocontrol weiß jetzt schon, dass man im kommenden Jahr 5000 Lotsenschichten in der Kontrollzentrale Maastricht nicht besetzen kann. Das sind 33 Schichten pro Lotse und Jahr“, warnt Matthias Maas, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF). In Maastricht wird der Luftraum für Überflüge in Deutschland und in den Benelux-Staaten koordiniert.

