MacCoins: McDonald's startet Big-Mac-Währung

Der Big-Mac-Index ist seit den 1980er-Jahren als leicht verständlicher Währungsvergleich etabliert. Der Preis eines Big Mac-Burgers im jeweiligen Land wird in Dollar umgerechnet und so erhält man eine Idee, wie kaufkräftig die jeweilige Währung ist.

Die Erfinder des Burgers, die Fast Food-Kette McDonald's, haben diese Idee zum 50.Geburtstag des Big Mac aufgegriffen und eine eigene "Währung" kreiiert.

MacCoins

Wer beim Namen MacCoins aber gleich an so etwas wie die digitale Währung BitCoin denkt, liegt falsch. Es handelt sich um echte goldfarbene Münzen, die allerdings wie ein 2-für-1-Gutschein funktionieren.

Ab sofort gibt es zu jedem Big Mac-Menü eine Münze dazu. Für die bekommt man dann erneut einen Big Mac geschenkt.

"Wir feiern unseren ikonischen Burger mit ikonischen Münzen", heißt es auf der österreichischen McDonald's-Website. Die Münzen sind in fünf verschiedenen Designs erhältlich.

Österreich macht mit

Im Gegensatz zu Deutschland sind die Filialen in Österreich bei der Aktion mit dabei. 6,2 Millionen Münzen sind ab dem 2. August in 50 Ländern im Umlauf.

Sammelobjekte und Schnäppchen-Reisende

Die fünf verschiedenen Münzen, mit Designs aus den fünf Big Mac-Epochen, könnten aber auch zum Sammlerobjekt werden. Oder zum Objekt für besonders reisefreudige Schnäppchenjäger.

Für eine Münze bekommt man einen Big Mac. Weltweit. Da die Burger in verschiedenen Ländern aber unterschiedlich viel kosten, könnte man damit ein Schnäppchen ergattern.

In Russland etwa kostet ein Big Mac nur 1,53 Dollar. Wer dort eine Münze dazubekommt und diese in der Schweiz einlöst (wo der Big Mac am teuersten ist), hat theoretisch viel gespart. Dort kostet der Big Mac nämlich umgerechnet 6,44 Dollar. Flugkosten natürlich nicht mitgerechnet.

