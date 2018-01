In diesen Mäci-Filialen werden Sie bereits bedient

Es ist eine der großen Neuheiten bei McDonald’s Österreich: 2018 wird der Tischservice flächendeckend eingeführt.

So funktioniert der neue Service

Auch in Zukunft müssen Kunden an der Kassa oder beim Selbstbedienungsterminal bestellen. Allerdings wird die Wahlmöglichkeit geboten, ob die Speisen vom Personal zum Tisch gebracht oder selbst mitgenommen werden.

Die verantwortlichen Mitarbeiter heißen "Gästebetreuer", eine deutliche Aufstockung des Personals ist aber nicht zu erwarten. McDonald’s Österreich beschäftigt rund 9.600 Mitarbeiter in 193 Filialen.

Hier werden Sie bereits bedient

In vier Filialen befand sich der Tischservice bereits im Testbetrieb und wird nun weitergeführt. Bei den McDonald’s-Restaurants Hadikgasse 254, Breitenleer Straße, Brunn am Gebirge und Schwechat können Sie sich bereits Pommes, Burger und Co. an den Tisch bringen lassen.

