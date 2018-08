McDonald's macht jetzt auf grün und hip

McDonald's hat am letzten Donnerstag in Chicago sein neues Flagship-Restaurant eröffnet. Das neue Konzept macht klar: Fast Food soll nicht mehr miefig und fettig, sondern hip und modern sein. So gleicht der rund 1.800 Quadratmeter große Glaskubus eher einem Apple-Store als einem Fast-Food-Restaurant.

McDonald's-Gäste essen hier ihre Burger und Pommes ab sofort vor riesigen Fensterfronten in einer luftigen und hellen Umgebung. Neben den üblichen Selbstbedienungskassen gibt es Tischservice und digitale Bestell-, Bezahl und Liefermöglichkeiten. Hinzu kommen ein separater McCafé-Bereich mit Backwaren und eine Parkanlage. Das Restaurant ist jeden Tag rund um die Uhr geöffnet, wie der "Independent" schreibt.

Grüner McDonald's

Das Konzept ist Teil der Umgestaltung, die das US-Unternehmen unter dem Namen "Experience of the Future" vollzieht. Bereits rund 5.000 Restaurants bieten verbesserte Bestellmöglichkeiten an. McDonald's will bis 2020 fast alle Filialen dem neuen Konzept anpassen.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit will McDonald's sein Image aufpeppen. Im neuen Restaurant in Chicago gibt es über 70 Bäume und Solar-Paneele. Für die Gestaltung des Gebäudes verantwortlich war das Chicagoer Architektenbüro Ross Barney.

