Milliardendeal: LG-Konzern kauft ZKW aus Wieselburg

"Ja, wir werden eine Partnerschaft mit LG Electronics eingehen", bestätigte Roland Wöss, Vizepräsident des Wieselburger Licht- und Elektroniksystem-Spezialisten ZKW, den Milliardendeal gegenüber "Heute". Für den Ausbau seines Geschäfts mit Autoteilen übernimmt der südkoreanische Elektronikriese um mehr als 1,1 Milliarden Euro das gesamte Unternehmen ZKW. Dass LG an ZKW (vormals "Zizala Karl Wien") interessiert war, ist schon seit Monaten bekannt.

ZKW-Vizepräsident Dr. Roland Wöss

Größte Übernahme

LG will eine weltweite Führungsrolle in der Fahrzeugbeleuchtung bei selbstfahrenden Autos spielen, teilte der Konzern am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die ZKW-Übernahme sei der bisher größte Übernahmedeal in der Firmengeschichte, so LG nach der Zustimmung der Transaktion durch den Verwaltungsrat.

LG Electronics erwirbt den Angaben zufolge 70 Prozent an der ZKW Group (Wieselburg), die Muttergesellschaft LG Corp. die restlichen 30 Prozent. LG ist auch ein führender Hersteller von Smartphones und Haushaltsgeräten.

Innovationen

Das Beleuchtungsgeschäft von ZKW, das sich auf Teile für Premiumautos von BMW und Mercedes konzentriere, werde eine viel größere Marktpräsenz durch das globale Verkaufsnetz von LG haben, hieß es. "ZKWs Angebote werden das wachsenden Geschäft mit Autoteilen von LG ergänzen."

Die Südkoreaner kündigten an, zusammen mit ZKW "intelligente Beleuchtungslösungen" zu entwickeln, die dank Sensoren und Fahrzeugkameras auch Informationen und Warnungen auf der Straße anzeigen können.

Arbeitsplatzkultur



LG verpflichte sich, die Autonomie von ZKW und die Arbeitsplatzkultur für die Beschäftigten zu erhalten. "Für die Produktion in Österreich wird sich zumindest für die nächsten fünf Jahre nichts ändern."

ZKW hat Standorte in Österreich, der Slowakei, in Tschechien, China, Indien, Mexiko und den USA. Am Donnerstag nachmittag will Wöss den Deal bei einer Pressekonferenz in Wien detailliert erklären.

Rekordjahr für ZKW

Die ZKW Unternehmensgruppe schloss mit 2017 ein Rekordjahr ab. Das Unternehmen konnte seinen konsolidierten Konzernumsatz auf mehr als 1,2 Milliarden Euro erhöhen. Das entspricht einer Steigerung von knapp 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig wuchs der Personalstand der Unternehmensgruppe von rund 7.500 im Jahr 2016 auf 9.000 Mitarbeiter zum Ende 2017 an.



