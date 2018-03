Riesen-Wirbel: Künftig Rauchpausen einarbeiten?

Während der Betriebsrat befürchtet, dass Raucher und Nichtraucher mit der neuen Regelung gegeneinander ausgespielt werden, befindet die Geschäftsführung den Plan für gut und will ihn in spätestens in zwei Jahren an allen Salzburger Landeskliniken (SALK) geltend machen. Konkret sollen sich rauchende Angestellte bald jedes Mal, wenn sie eine Pause machen, am Arbeitsplatz ab- und wieder anmelden. Die Zeit, die für eine Zigarette draufgeht, soll so aufgezeichnet und wieder eingearbeitet werden.

Von dem Vorhaben, das rechtlich gesehen vollkommen in Ordnung ist, sind rund 6.300 Mitarbeiter betroffen. SALK-Chef Paul Sungler begründet den Vorschlag gegenüber "orf.at": "Diejenigen, die nicht rauchen, die sitzen und arbeiten oder verrichten ihre Tätigkeiten. Wie kommen die dazu, dass die anderen rauchen gehen und sie müssen arbeiten?"

Anders sieht das Betriebsrat Markus Pitterka, der befürchtet, dass die Regelung nach hinten losgehen könnte. "Nichtraucher nehmen sich ihre Zeit der Entspannung heraus mit Dingen, die sie entspannt – und das ist ihnen nicht aufzurechnen. Genauso ist es Rauchern nicht aufzurechnen, wenn sie zur Entspannung eine Zigarette rauchen", so der Vertreter der Angestellten.

Um die Regelung an den Landeskliniken einführen zu können, bedarf es allerdings der Zustimmung des Betriebsrates. Sungler gibt sich zuversichtlich, dass sein Plan daran nicht scheitern wird. Aber was denken die Betroffenen? Die beurteilen das Vorhaben unterschiedlich. Die einen fänden eine Arbeitszeitunterbrechung vollkommen in Ordnung, während andere denken, dass jedem Mitarbeiter – vollkommen egal ob Raucher oder nicht – kurze Pausen zustehen.

