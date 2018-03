Bayer darf Monsanto kaufen, EU stimmt zu

Die EU-Wettbewerbshüter haben die milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutproduzenten Monsanto durch den Bayer-Konzern unter strengen Auflagen erlaubt. Damit wird Bayer zum größten Saatgut- und Pflanzenschutz-Konzern der Welt.

Der Agrarchemiekonzern Bayer habe Zusagen in Höhe von rund sechs Milliarden Euro gemacht, teilte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel mit. Die Bedenken der Wettbewerbshüter in Hinblick auf negative Folgen für Verbraucher seien damit ausgeräumt.

Konkurrent um 51 Milliarden Euro kaufen

Der Leverkusener Konzern will seinen US-Konkurrenten für etwa 62,5 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 51 Milliarden Euro) übernehmen. Die Zustimmung der US-Behörden steht noch aus.

Kritiker – wie etwa Öko-Landwirte und Grünen-Politiker – warnten bereits im Vorfeld vor einer zu großen Marktmacht des neuen Agrar-Riesen. Sie werfen dem umstrittenen US-Unternehmen zudem rüde Geschäftspraktiken vor.

