Musk baut Flammenwerfer gegen Zombie-Apokalypse

Elon Musk, das wohl extrovertierteste Genie unserer Zeit, will revolutionieren. Zwar liegt sein Hauptaugenmerk auf den Personentransport, das Geld kommt jedoch ganz wo anders her - und zwar von Flammenwerfern.

Rund 10.000 Exemplare sind bereits verkauft worden. Der Preis: Satte 500 Dollar pro Stück. Doch genau mit dem wirbt der Tesla-Gründer sogar. Er sei nämlich "überteuert", dafür aber "mit einem coolen Sticker" ausgestattet. Der kostet übrigens auch 30 Dollar.

"Kauft keinen!"

Der Slogan: "Belebt jede Party!" Und da verspricht er wohl nicht zu viel. Zusätzlich erklärt er über Twitter: "Wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht, werdet ihr froh sein einen gekauft zu haben. Kämpft auch durch Horden Untoter oder ihr kriegt euer Geld zurück."

When the zombie apocalypse happens, you’ll be glad you bought a flamethrower. Works against hordes of the undead or your money back!