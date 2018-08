Nespresso bringt nun neue XXL-Kapsel heraus

Die Nestlé-Tochtergesellschaft Nespresso bringt ein neues Kapselsystem auf den deutschen Markt. Ab September soll es dort neben dem klassischen Nespresso-System ein zweites System mit dem Namen Vertuo geben.

So sehen die neuen Kapseln aus. (Bild: Nespresso) So sieht die neue Kaffeemaschine aus. (Bild: zvg)

Größere Portionen

Im Unterschied zu alten Kapseln bereitet das Vertuo-System wesentlich größere Portionen zu – Kaffeemengen zwischen 414 Millilitern und 40 Millilitern sind möglich.

Das neue, künftig parallel zum klassischen System angebotene Verfahren, für das die Hersteller Krups und De Longhi die Maschinen liefern, beruht auf einem neuartigen Prozess der Aromaextraktion, erläutert Nespresso.

7.000 Touren pro Minute

Die auf verschiedene Tassengrößen abgestimmten Aluminiumkapseln in Form einer Halbkugel verfügen über einen Barcode, über den die Maschine die Brüh-Einstellungen für den gewählten Kaffee auslesen kann. Während des Brühvorgangs rotiert die Kapsel mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute.

Hintergrund der Novität ist die Vorliebe der Verbraucher, zum Start in den Tag einen Becher oder eine große Tasse Kaffee zu trinken. Das gilt zumindest in Deutschland für mehr als 70 Prozent der Kaffeeliebhaber, wie Nespresso herausgefunden haben will.

Österreich muss noch warten

Ursprünglich stammt die Vertuo-Idee vom nordamerikanischen Markt, wo ebenfalls gern Kaffee in großen Portionen getrunken wird. Inzwischen wird das System auch in Frankreich, Großbritannien, Australien, Norwegen und Korea verkauft.

Bei uns braucht man allerdings noch Geduld. Eine Einführung von Vertuo sei "zurzeit in Österreich nicht geplant", erklärte Nespresso gegenüber „Heute“.

