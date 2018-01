Lauda kauft Niki, tauft Airline um

Um 4.30 Uhr früh am Dienstag hat Niki Lauda den Zuschlag für die in die Insolvenz geschlitterte Airline Niki erhalten. Damit befindet sich die einst von ihm gegründete Fluglinie wieder in seinem Besitz.

Umfrage Wie finden Sie den neuen Namen von Niki? Sehr gut, ein Neuanfang ist auch notwendig

Neuer Name ist ok, aber das ist etwas einfallslos

Ziemlich fad, klingt wie ein Minderalwasser

Solange die Preise stimmen, kann er sie nennen wie er will

Mit 15 Airbussen hebt Lauda ab Ende März wieder in Österreich ab – allerdings unter neuem Namen, wie er "Heute" verriet. Der Name "Niki" ist Geschichte. Die Fluglinie wird in Zukunft "Lauda Motion" heißen.

Lauda greift auf seine Bedarfsfluglinie Lauda Motion zurück, weil diese schon über die Fluglizenz (AOC) verfügt. So kann er den langwierigen Genehmigungsprozess umgehen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) meldet sich auf Twitter zu Wort und teilte seine Freude darüber mit, "dass Niki wieder in österreichischer Hand ist".

Freue mich, dass #Niki wieder in österreichischer Hand ist. Die Arbeitsplätze bleiben gesichert - eine gute Lösung für die Belegschaft & unseren Standort. Vielen Dank an Niki #Lauda für seinen Einsatz! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23. Januar 2018

Auch Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) freute sich in einem Posting auf sozialen Medien darüber, dass die Arbeitsplätze der Niki-Mitarbeiter in Österreich gerettet werden konnten.

