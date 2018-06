Vögele-Mutter kündigt Massenentlassungen an

Der Vögele-Nachfolger OVS hat in der Schweiz seine Mitarbeiter informiert, dass das Unternehmen Massenentlassungen in Betracht zieht. Sempione Fashion, das Unternehmen hinter der Schweizer Marke OVS, hat am Dienstag ein entsprechendes Schreiben an die Angestellten versandt.

Aus dem Brief gehe auch hervor, dass die Firma plant, "einen Teil der Verkaufsfilialen an einen oder mehrere Dritte zu übertragen." Angestellte sollen innerhalb von drei Wochen Vorschläge bringen, wie sich Kündigungen vermeiden und auch sonstige Folgen gemildert werden könnten. "Es ist verrückt, wie schnell es mit OVS abwärts gegangen ist. Wir Mitarbeiter fühlen uns für dumm verkauft", klagt ein Betroffener gegenüber "20 Minuten".

Schicksal heimischer Betriebe unklar

In Österreich betreibt Sempione Fashion 90 Vögele-Geschäfte und 13 OVS-Filialen mit insgesamt 750 Mitarbeitern. In den letzten Monaten wurde schon enorm eingespart, so sind seit Jänner bereits 22 Shops geschlossen worden.

"Die Auswirkungen der Insolvenz der Muttergesellschaft auf die Tochtergesellschaften in Österreich, Ungarn und Slowenien sind offen", gab Sprecherin Saskia Wallner am Dienstag bekannt. Die Entwicklung seit der Umstellung auf die Marke OVS sei hierzulande bisweilen positiv gelaufen.

