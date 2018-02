Panik nach Riesen-Kursverlust an US-Börse

Panik an der Wall Street: Der US-Leitindex Dow Jones hat am Montag vorübergehend seine gesamten Zugewinne dieses Jahres eingebüßt. Er sank zeitweise um knapp 1.600 Punkte. Soviel wie noch nie zuvor an einem einzigen Handelstag. Das entspricht einem Minus von 5,6 Prozent.

Im Laufe des Tages erholte er sich wieder auf einen Verlust von 872 Punkten (minus 3,4 Prozent), womit er zu dem Zeitpunkt bei rund 24.648 Punkten stand.

Die Talfahrt der Börse hatte am Freitag begonnen. Investoren hatten Besorgnis vor Anzeichen für eine höhere Inflation und Zinssätze gezeigt.

(red)