Diese Babynahrung enthält Chlor-Reiniger

dm drogerie markt ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes den Artikel "babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel 190g, nach dem 4. Monat" zurück. Betroffen ist ausschließlich die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.07.19.

Kaufpreis wird erstattet

Bei Kontrollen des Produkts "babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel 190g" wurden in einem Gläschen Rückstände eines chlorhaltigen Reinigungsmittels gefunden. Vorsorglich werden daher die Produkte mit oben angegebenem Mindesthaltbarkeitsdatum zurückgerufen. Kunden werden gebeten, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm Filialen zurückzubringen bzw. zu entsorgen. Der Kaufpreis wird erstattet.

"Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten", heißt es seitens des Unternehmens.

Bei Fragen steht der dm Kundenservice zur Verfügung: 0800 - 365 86 33 (gebührenfrei) Mo. – Fr. 07:30 – 17:30 oder kundenservice@dm-drogeriemarkt.at

