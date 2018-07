Krank zum Airport: Heute streiken Ryanair-Piloten

Verspätungen, abgesagte Flüge und Chaos auf den Airports gehört dieses Jahr fast schon zum Alltag. Am Donnerstag verbessert sich die Lage nicht, denn beim irischen Billigflieger Ryanair sind Pilotenstreiks angesagt.

Umfrage Fliegen Sie im Sommer in den Urlaub? Ja, ich war aber leider schon.

Ja, ich freu mich schon, hoffentlich geht alles glatt.

Nein, ich fahre mit dem Auto.

Nein, ich fahre öffentlich.

Für mich gibt es heuer keinen Urlaub.

Ich weiß es (noch) nicht.

Das Personal geht wegen eines Streits um Gehälter und Arbeitsbedingungen auf die Barrikaden. Wie "Ö1" berichtet, müssen dem Vernehmen nach kranke Mitarbeiter am ersten Tag trotzdem am Flughafen erscheinen und ihrem Arbeitgeber die Krankheitssymptome erläutern.

Ausfälle und Verspätungen

So bleiben irische Ryanair-Piloten im Hauptquartier 24 Stunden lang am Boden. Von dort werden Ziele in ganz Europa angeflogen. Auch Flüge von und nach Österreich dürften von Ausfällen und Verspätungen betroffen sein. Ende Juli will übrigens auch das Ryanair-Kabinenpersonal in Belgien, Spanien, Portugal und Italien streiken.

Luftfahrt-Experte Kurt Hofmann gegenüber "Ö1": "Sie müssen sich auf Flugverspätungen einstellen, aber in Zukunft werden weitere Streiks erwartet, etwa von Fluglotsen in Frankreich." Die Situation sei aber nicht so schlimm wie andere, die man in diesem Jahr bereits erlebt habe.

Schon im Vorjahr hatte die Fluglinie enorme Probleme und ließ eigenen Angaben zufolge wegen eines Planungsfehlers beim Urlaub der Piloten tausende Flüge ausfallen.

(red)