Streik bei Ryanair, hier drohen Ausfälle

In mindestens fünf Ländern könnten Piloten der Ryanair diese Woche die Arbeit niederlegen, möglicherweise auch in Deutschland. Auch die Flugbegleiter von Ryanair haben sich in 13 Ländern abgestimmt und ihre gemeinsamen Forderungen veröffentlicht. Fix ist: Am kommenden Freitag werden insgesamt 104 Flüge von und nach Belgien gestrichen, teilte das Flugunternehmen mit. Außerdem seien am selben Tag auch Schweden (22 Flüge) und Irland (20) von Ausfällen betroffen.

Ahnungslos in Bratislava

Die Ryanair fliegt für österreichische Kunden ab Bratislava. Der slowakische Flughafen konnte gegenüber „Heute“ aber keine Angaben zu möglichen Flugausfällen am Freitag machen.

Streik in Deutschland

Die deutsche Piloten-Vereinigung Cockpit (VC) hat der größten europäischen Billig-Airline bis Wochenanfang ein Ultimatum zur Vorlage eines verhandlungsfähigen Angebots gestellt. Am Mittwoch wird sie entscheiden, im Vorfeld haben sich 96 Prozent der Piloten für Kampfmaßnahmen ausgesprochen. Auch Ryanair selbst rechnete damit, dass sich die deutschen Piloten den Streikaktionen am Freitag anschließen werden. Ryanair fliegt in Deutschland 19 Flughäfen an, von denen zehn als Heimatbasen für einzelne Jets dienen.

Bei den Streiks geht es um die Bezahlung, aber auch um die Arbeitsbedingungen bei der Billig-Airline. Das Unternehmen hatte erstmals Ende 2017 Gewerkschaften als Verhandlungspartner anerkannt. Bereits vor etwa eineinhalb Wochen hatte ein 48-stündiger Streik der Flugbegleiter Reisende in mehreren europäischen Ländern getroffen.



