Ryanair sagt für nächste Woche 300 Flüge ab

Per Twitter teilte das irische Unternehmen die Absage mit. So kündigte das Kabinenpersonal einen großen Streik an, der 300 Flüge lahmlegt. Konkret sind 200 Flüge von und nach Spanien betroffen. Jeweils 50 Flüge für Portugal und Belgien müssen auch gestrichen werden. Die Gewerkschaften der jeweiligen Länder haben die Flugbegleiter von Ryanair dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Kein Verständnis seitens der Fluglinie

Rund 50.000 Passagiere wurden per Mail oder SMS über den Streik informiert. Gleichzeitig wurden Umbuchungen oder die Rückerstattung der Tickets angeboten.

Ryanair-Sprecher Kenny Jacobs zeigt kein Verständnis. So meint er, dass die Streiks lediglich Familienurlaube zerstören würden. Gleichzeitig nutzen die Absagen der Konkurrenz. An der Bezahlung könnte es nicht liegen, meint Jacobs, denn Flugbegleiter würden bis zu 40.000 Euro im Jahr verdienen.

