Ryanair zahlt Betroffenen keine Entschädigung

Das Flugpersonal des Billigfliegers Ryanair hat seine Arbeit niedergelegt, um für bessere Bedingungen zu kämpfen. Am Mittwoch und am heutigen Donnerstag hat das Kabinenpersonal aus Portugal, Belgien und Spanien gestreikt. In der Woche zuvor legten bereits Piloten ihre Arbeit nieder.

Umfrage RyanAir streicht knapp 600 Flüge: Sind Sie betroffen? Ja, leider.

Zum Glück nicht.

Das weiß ich noch nicht.

Ich fliege nicht mit RyanAir!

Von den Streiks sind zigtausende Passagiere betroffen. Auch wenn viele noch rechtzeitig umgebucht werden konnten, sind Fluggäste wegen der entstandenen Unannehmlichkeiten verärgert. Eine Entschädigung hätte den Unmut wohl ein wenig vermindert, doch die irische Billig-Airline denkt gar nicht daran: Aufgrund der "außergewöhnlichen Umstände" will Ryanair keine Entschädigung für die von Ausfällen und Verspätungen betroffenen Kunden bezahlen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Nach EU-Recht sei keine Entschädigung fällig, wenn "die Gewerkschaft unangemessen und völlig außerhalb der Kontrolle der Fluggesellschaft handelt", rechtfertigt die Fluglinie die Vorgehensweise.

Online-Portale kritisieren die Haltung der Airline scharf. Für Österreich haben die Streiks keine unmittelbaren Auswirkungen. Die Ryanair-Tochter Laudamotion ist nicht betroffen.

