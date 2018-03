So viel geben Österreicher für Ostergeschenke aus

Durchschnittlich 65 Euro geben die Österreicher für Ostergeschenke und Dekoration aus. Bereits im Vorjahr lagen die Ausgaben im Schnitt bei 60 Euro und damit um 10 Euro höher als noch im Jahr 2016.

Umfrage Wie viel Geld geben Sie für Ostergeschenke aus? Mehr als 100 Euro

Zwischen 50 und 99 Euro

Zwischen 10 und 49 Euro

Unter 10 Euro

Gar nichts

Das entscheide ich spontan

Am liebsten werden zu Ostern Süßigkeiten, Eier und Spielsachen verschenkt, so der österreichische Handelsverband. Jeder Zweite beschenkt Kinder (49 Prozent), aber auch Partner (46 Prozent) und Eltern (26 Prozent) sollen nicht leer ausgehen.

Besonders begehrt in den Nestern ist dabei der Schokoladen-Hase. "In sechs von zehn Osternestern darf der Schokohase nicht fehlen", sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

"Ostern wichtigstes Fest nach Weihnachten"

Nach dem Schokohasen sind vor allem Eier und Spielwaren in den Nestern zu finden. Doch nicht jeder kann mit Ostern etwas anfangen. Rund ein Fünftel der Österreicher (19 Prozent) verzichtet gänzlich auf Geschenke.

Dennoch lohnt sich das Ostergeschäft für den Handel. "Mit Ausgaben von durchschnittlich 65 Euro pro Person stellt Ostern – nach Weihnachten – das zweitwichtigste Fest für den österreichischen Handel dar", sagt Will.

Onlinemarkt boomt

Zwar würde jeder Zweite die Ostergeschenke am liebsten im Supermarkt oder Discounter kaufen, der Onlinemarkt boomt aber ebenfalls.

"Bereits jeder dritte Konsument (29,3 Prozent) shoppt zu Ostern bequem online, fast ebenso viele kaufen zumindest Teile ihrer Ostergeschenke in den heimischen Shopping-Zentren", erklärt Will.

(red)