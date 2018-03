Statt REWE 30. März 2018 09:32; Akt: 30.03.2018 09:39 Print

Spar zieht in CA-Zentrale am Schottenring ein

Die Spar-Gruppe will in der früheren CA-Zentrale am Wiener Schottenring einen Nobel-Supermarkt samt Gastronomie-Angebot eröffnen.