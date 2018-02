Sturm auf Apple? Samstag öffnet Wiens erster Store

Am 24. Februar um 9.30 Uhr eröffnet in der Wiener Kärntner Straße 11 Österreichs erster und weltweit 501. Apple Store. Die Shops werden direkt vom Konzern betrieben. Geld ist Nebensache, die Schwerpunkte liegen auf Gratis-Beratung, kostenlosen Kreativ-Seminaren und der Möglichkeit, Geräte stressfrei testen zu können.

154 Mitarbeiter aus 21 Nationen



Was beim Presse-Preview am Donnerstag auffiel – die vielen Mitarbeiter. Sie sollen Wartezeiten verhindern. Unterm Strich sind’s 154 aus 21 Nationen, die 44 Sprachen sprechen (darunter Hindi, Koreanisch, Russisch und Dänisch).

Kassen gibt es keine. Bezahlt wird nämlich per Apple Store App (Self-Checkout!) oder bei den mit Mobil-Scannern ausgestatteten Mitarbeitern. Klar, dass es Gratis-WLAN sowie Lademöglichkeiten für Handy, Tablet und Laptop gibt.

Der Store bietet mehr als 100 Produkte: iPad, iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods und iPod. Alle sind mit dem Internet verbunden und stehen für Kunden zum Anfassen und Ausprobieren bereit.

Die Elemente des neuen Store Designs:

1. "The Avenue", hier trifft man "Creative Pros": Apple-Experten in kreativer Kunst, die Ratschläge und Expertise an jedem der Displays bieten. Hier gibt es auch "Only at Apple"-Produkte - eine kuratierte Kollektion an Zubehör von Drittherstellern

2. "The Boardroom"

In diesem separaten Bereich bietet das Business-Team des Stores praxisnahe Beratung, Trainings und individuelle Produktlösungen für Unternehmer, Entwickler und andere kleine und mittlere Geschäftskunden

3. "The Forum"

Lädt zum Lernen und Entdecken sowie zur Unterhaltung ein. Im Zentrum steht die Videowall, ein beeindruckender Bildschirm zur Präsentation spannender Inhalte.

Hier finden die täglichen kostenlosen Today at Apple Sessions statt, die sich um Themen wie Fotografie, Programmieren, Musik, Kunst und Design und mehr drehen. Sie werden von Creatives geleitet und bieten Inhalte für jeden – vom Anfänger bis hin zum Profi.

Die Teilnehmer können bei Sessions mitmachen, wie etwa Quick Start, Tipps & Tricks, Music Labs und Studio Hours oder bei Foto- und Zeichensafaris die Gegend um den Store erkunden.

Es gibt auch Veranstaltungen speziell für Lehrkräfte und Kinder, wie etwa die Dienstage für Lehrer, Entdeckungsreisen für Lehrer und Schüler zum kreativen Lernen, Sommer Camps und die Kids Hour an Samstagen.

(red)