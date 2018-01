Test: Klopapier wird immer kürzer und kleiner

Toilettenpapier ist ein Produkt, das praktisch jeder täglich nutzt. Der Verbrauch liegt in Österreich derzeit bei mehr als 10 Kilogramm pro Kopf und Jahr. 2017 wurden dafür 250 Millionen Euro ausgegeben.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) testete, ob die Klopapierrollen kleiner geworden sind. 17 Produkte wurden unter die Lupe genommen. Im Test waren 17 verschiedene 3-lagige Toilettenpapiere mit Preisen von 11 bis 27 Cent für 100 Blatt, darunter 8 Produkte aus Recycling-Papier.

Der Sieger

Geprüft wurden die Druck-, Zug- und Durchstossfestigkeit des Materials, die Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit sowie die Wiederauflösbarkeit wegen der Entsorgung. Testsieger wurde das gelbe Toilettenpapier „Lovely“ von Spar. Unter den fünf mit „sehr gut“ bewerteten Klopapieren ist auch eines der kostengünstigsten Produkte im Test sowie 3 Recycling Produkte.

Kleiner und kürzer

Vor der technischen und praktischen Prüfung wurde jede Klopapierrolle genau vermessen. Dabei wurden sowohl die Größe der einzelnen Blätter als auch die Anzahl der Abrisse protokolliert. Anschließend wurden die Daten mit denen eines VKI-Tests von 1991 verglichen. Es zeigte sich ganz klar: Die Klopapierrollen sind kleiner geworden. Nicht nur die Fläche der einzelnen Blätter ist – je nach Produkt – um bis zu 18,5 Prozent geschrumpft, sondern auch die Anzahl der Abrisse pro Rolle hat sich verringert. Während eine Rolle 1991 mit wenigen Ausnahmen noch aus 200 bis 250 Blatt bestand, sind es jetzt durchwegs nur noch 150 bis 200 Blatt.

Recycling-Papier zahlt sich aus

Christian Undeutsch, Projektleiter beim VKI, fasst zusammen: „Der Test zeigt, dass man ruhig zu einem Recycling-Produkt greifen kann. Die Zeiten, in denen Altpapier rau und kratzig war, sind längst vorbei. Allerdings sind Recycling-Produkte heutzutage nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Wer auf den ökologischen Aspekt Wert legt, kann sich am Österreichischen Umweltzeichen orientieren oder am Blauen Engel, der in Deutschland verwendet wird. Diese Gütezeichen garantieren, dass die Produkte zu 100 Prozent aus Altpapier gefertigt sind. Der aktuelle Testsieger beispielsweise ist mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet.“





(red)