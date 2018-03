Toys'R'Us-Gründer Charles Lazarus ist tot

Wie mehrere US-Medien berichten, ist Charles Lazarus, der Toys'R'Us vor 70 Jahren gründete, am Donnerstag verstorben. Nur eine Woche, nachdem das Unternehmen bekannt gab, seine US-Standorte schließen zu müssen.

"Er war der Vater des Spielzeuggeschäfts", sagte Michael Goldstein, der sein Nachfolger als CEO ist. "Er kannte und liebte die Spielsachen und er liebte die Kinder, die in den Läden einkaufen wollten. Sein Gesicht leuchtete auf, wenn er Kinder beobachtete, die mit Spielzeug spielten."

Lazarus gründete 1948 als 25-Jähriger die Spielzeugkette in der Hoffnung, dass der Babyboom in der Nachkriegszeit eine Nachfrage nach Babyartikel und Spielzeug schaffen würde.

Alles begann mit dem Verkauf von Babymöbeln in einem Geschäft namens "Children's Bargain Town" in Washington. 1957 eröffnete Lazarus sein erstes Geschäft, das nur mit Spielzeug bestückt war. Es war einem Supermarkt nachempfunden, mit einer großen Auswahl an Artikeln, die in Regalen gelagert wurden. Er nannte es Toys "R" Us – mit einem umgekehrten "R" in dem Logo, das aussehen sollte, als ob es von einem Kind gezeichnet wurde.

Das Unternehmen ging 1978 an die Börse und florierte in den folgenden Jahren. In den frühen 1990er Jahren stieg das Unternehmen von 1 Milliarde US-Dollar auf 11 Milliarden US-Dollar. In den letzten Jahr hatte Toys'R'Us mit gestiegener Konkurrenz, allen voran durch Online-Händler wie Amazon, zu kämpfen.

Im September 2017 meldete das Unternehmen Insolvenz an, hoffte aber, sich unter Gläubigerschutz noch sanieren zu können. Vergangene Woche kündigte der Spielwarenhändler schließlich an, die 735 Standorte in den USA schließen zu müssen.

(red)