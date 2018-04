UPC-Ausfälle in ganz Österreich

Kein Netz: Der Internetprovider UPC hatte am Montag mit ein paar Problemen zu kämpfen. So meldeten auf der Webseite "alle Störungen" über 500 Nutzer ein Problem mit UPC. Vor allem das Internet war betroffen, einige gaben auch einen Totalausfall an.

UPC bestätigte auf Twitter, dass es zu Beeinträchtigungen bei den Services kommen kann. Auch arbeitete man seit Vormittag daran, die Dienste wieder herzustellen.

Beschwerden auf Twitter

Die Störungen scheinen sich nicht auf ein Gebiet beschränkt zu haben. Laut "alle Störungen" war ganz Österreich von Ausfällen und verlangsamtem Internetzugang betroffen.

@UPC_Austria was ist mit eurem LTE Netz los? 8010 Graz: 0,3 mbps Downloadspeed... — Jakob H. Unt (@jakobunt) 16. April 2018

Wenn ich bei einem Komplettausfall bei UPC die Hotline kontaktiere, dann möchte ich interessante Fakten rund um das Internet hören. Richtig. — Thomas (@ttothaotas) 16. April 2018

internet langsam. anruf bei UPC. UPC so: "wir sind kaputt, rufen sie uns nicht an!" ..... — Barbara T. (@sibab) 16. April 2018

Zu Mittag gab der Provider dann Entwarnung: Alle Services sollten nun wieder zur Verfügung stehen. Laut UPC funktioniert derzeit alles wieder wie gewohnt.

Update: Die UPC Services stehen wieder zur Verfügung. Wir entschuldigen uns nochmals für die Unannehmlichkeiten und danken für das Verständnis. — UPC Austria (@UPC_Austria) 16. April 2018

