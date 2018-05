Uber wächst weiter und versichert seine Fahrer

Der Fahrdienstvermittler Uber wächst weiter kräftig. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 70 Prozent auf 2,21 Milliarden verglichen mit dem Vorjahr, wie das "Wall Street Journal" aus einem Finanzbericht des Konzerns zitierte.

Uber, das an sich für rote Zahlen bekannt ist, schaffte sogar einen Quartalsgewinn von 2,1 Milliarden Euro, weil der Konzern Geschäftsanteile an Partnerfirmen in Russland und Südostasien verkauft hatte. Ohne diese Verkäufe hätte es ein Minus von 550 Millionen Dollar gegeben.

Die neue Versicherung

Der Fahrdienstvermittler bietet seinen Mitarbeitern außerdem ein neues Service an. Ab dem 1. Juni 2018 werden Uber-Fahrer in Österreich beid er Versicherungsgesellschaft AXA versichert sein. Fahrer sollen künftig nicht nur bei Unfällen versorgt sein. Die Versicherung bietet auch Schutz bei längeren Krankheiten, Verletzungen oder der Geburt eines Kindes.

Um die Versicherungsleistungen auch außerhalb der Fahrtzeit in Anspruch nehmen zu können, muss ein Uber Partner-Fahrer 150 Fahrten in den letzten acht Wochen abgeschlossen haben, während ein Uber Eats Liefer-Partner 30 Lieferungen getätigt haben muss.

Uber zahlt

Die Versicherungspakete werden von Uber finanziert, so dass keinerlei Kosten für Fahrer und Kurier-Partner entstehen, heißt es in einer Uber-Aussendung. In Österreich hätten die Fahrer jetzt die Wahl, wie bisher als Angestellte bei einem Partnerunternehmen von der gesetzlich-garantierten Absicherung zu profitieren, oder - sofern sie die gesetzliche Anforderungen erfüllen - genau wie die Kurier-Partner bei Uber Eats als unabhängiger Dienstleister mit diesem neuen Paket soziale Absicherung zu genießen, teilte der US-Konzern mit. Mehr als 150.000 unabhängige Partner werden somit ab dem kommenden Monat versichert sein.





